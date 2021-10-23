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Группа АВВА впервые выпустила песню, записанную в 1978 году

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Wikimedia Commons

Шведская поп-группа ABBA выпустила песню Just A Notion, записанную в 1970-х. Клип с композицией опубликован на YouTube-канале коллектива.

Трек войдет в новый альбом Voyage 5, релиз которого планируется 5 ноября. Альбом станет первым альбомом группы за 40 лет и девятой студийной пластинкой в дискографии ABBA.

В Instagram ансамбля сообщается, что трек был написан в 1978-м и должен был войти в шестой студийный альбом Voulez-Vous. Однако композиция в альбом не попала.

По словам одного из солистов коллектива Бьорна Ульвеуса, это «хорошая песня с отличным вокалом».

Коллектив ABBA существовал с 1972 года и распался в 1982 году. Однако после 39-летнего перерыва в творческой деятельности музыканты сообщили о выходе нового альбома.

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