В США учредили стипендию в честь застреленного на съемках оператора

Американский институт киноискусства (American Film Institute — AFI) учредил стипендию в память об операторе Галине Хатчинс, убитой Алеком Болдуином на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Об этом сообщается на сайте института

«Как это справедливо для кинематографа, одними словами невозможно описать потерю человека, столь дорогого сообществу AFI. В AFI мы обещаем, что Галина Хатчинс будет жить в людях, которые стремятся воплотить свои мечты в жизнь через хорошо рассказанные истории», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Болдуин посетил церемонию прощания с Хатчинс, которая прошла в городе Санта Фе на юге США, где снимали «Ржавчину». Прощание организовала Международная гильдия кинематографистов.

Галина Хатчинс была убита в пятницу, 22 октября. Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соузы в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановлены.