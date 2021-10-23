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Алек Болдуин посетил мемориал в честь убитого им оператора

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Jim Weber/thenewmexican/Twitter

Актер Алек Болдуин посетил мемориал в честь оператора Галины Хатчинс, которую он застрелил на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает газета New York Post.

Мемориал в городе Санта Фе на юге США, где произошел инцидент, установила Международная гильдия кинематографистов.

Ранее Болдуин прокомментировал трагедию на съемочной площадке.

До этого Гильдия кинематографистов потребовала расследовать убийство.

Трагедия произошла в пятницу, 22 октября. Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соузы в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановлены.

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