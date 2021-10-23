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Родители убитой Болдуином кинооператора потребовали наказать виновных

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@halynahutchins/Instagram

Родители кинооператора Галины Хатчинс, которую во время съемок случайно застрелил актер Алек Болдуин, требуют наказать виновных в смерти их дочери. Об этом сообщает Sun.

Живущие на Украине Анатолий и Ольга Андрусевич попытались отправиться в США сразу после того, как узнали о трагедии, но у женщины возникли сложности с документами.

«Семья скорбит, но в то же время спрашивает и хочет ответов. Если их дочь умерла по ошибке, кому-то придется заплатить», — рассказал друг Хатчинс.

По словам источника издания, в киностудии опасаются, что родители погибшей захотят подать в суд.

Сестра Хатчинс Светлана Андрусевич назвала произошедшее большим горем для семьи. По ее словам, их родители сейчас в тяжелом эмоциональном состоянии.

В Калифорнии у Галины остались муж Мэтью Хатчинс и восьмилетний сын Андрос. По словам Светланы, ее сестра перебралась в США из Украины более 10 лет назад. Девушка выучила английский язык и подала заявку на американскую грин-карту, которую получила. Она часто работала продюсером документальных фильмов «Би-би-си».

Смертельный инцидент произошел на съемках фильма Rust («ржавчина» по-английски и Раст — фамилия главного героя). Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соузы в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановлены.

Ранее сообщалось: ассистент режиссера сказал Болдуину, что в пистолете нет боевых патронов.

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