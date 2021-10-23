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У рэпера DMX после смерти нашлось 15 неподтвержденных детей

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Marcel Thomas/Global Look Press

После смерти американского рэпера и актера Эрла Симмонса, известного как DMX, как минимум 15 человек заявили, что являются его детьми. Об этом пишет Page Six.

На этой неделе судья назначила трех сыновей DMX, Ксавьера, Такому и Шона Симмонса от брака с Ташерой Симмонс, временными владельцами поместья покойного отца.

У DMX было несколько внебрачных связей во время его брака с Ташерой. На фоне борьбы за наследство все больше людей заявляют, что они — дети музыканта. На этой неделе женщина из Джорджии по имени Рэйвен Бармер-Симмонс заявила, что является дочерью легендарного покойного хип-хоп исполнителя. Она и еще 14 предполагаемых детей покойного рэпера пройдут анализ ДНК, чтобы подтвердить заявленное родство.

Популярный в 2000-х музыкант скончался 9 апреля в возрасте 50 лет. В момент смерти рядом c артистом, находившимся на аппарате жизнеобеспечения, были его родственники. Ранее сообщалось, что причиной его смерти стал сердечный приступ.

В июле источник назвал официальную причину смерти американского рэпера

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