Организатору Ural Music Night пришлось извиняться за Вадима Самойлова

Во время концерта группы «Агата Кристи» в Екатеринбурге, проходящего в рамках фестиваля Ural Music Night, вокалист Вадим Самойлов резко высказался в адрес либералов и представителей ЛГБТ. Об этом сообщает kp.ru.

Все началось с того, что Самойлов опоздал к началу собственного выступления. Затем, спев несколько песен, Самойлов выразил претензии к Ельцин Центру, заявив, что он привечает «либеральную тупорылую [молодежь]». Также он попросил представителей ЛГБТ не распространяться о своей личной жизни.

«Кстати, привет Ельцин Центру. Мы тут вас факаем, мы у вас здесь выступаем. Вы нам площадки предоставляете, а мы знаем, чем вы здесь занимаетесь», — сказал Самойлов.

После этих слов некоторые зрители стали покидать зал. Очевидцы отмечали, что музыкант был нетрезв.

Перед финальной директор фестиваля Евгений Горенбург публично извинился перед сотрудниками и представителями Ельцин Центра.

«Сегодня случилось так, что мой друг, Вадик Самойлов на концерте группы «Агата Кристи» сказал абсолютно неуместные слова в адрес людей, которые работают в Ельцин Центре. Я приношу нашим партнерам извинения за это... С Вадиком я обязательно переговорю об этом», — заявил Горенбург.

Ранее бывший фронтмен «Агаты Кристи» Глеб Самойлов на корпоративе во Владимирской области появился перед зрителями нетрезвым — настолько, что даже не смог исполнить песню, и его увели со сцены.

«Агата Кристи» — советская и российская рок-группа из Свердловска, ныне Екатеринбурга, постоянными членами которой многие годы были братья Глеб и Вадим Самойловы. Коллектив существовал с конца 1980-х до 2010 года. Группа заранее объявила о прекращении карьеры и провела прощальное турне. После распада «Агаты Кристи» Глеб создал группу The Matrixx.

В 2015 группа ностальгически воссоединилась, однако между братьями возникло недопонимание, перешедшее в судебные тяжбы — в первой половине 2017 года был закрыт один из процессов между ними. Артисты судились за право исполнять на своих концертах песни распавшейся группы. Через некоторое время Глеб Самойлов рассказал о причинах распада «Агаты».