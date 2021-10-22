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Появились подробности состояния здоровья Безрукова

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@s_bezrukov/Instagram

Директор актера и режиссера Сергея Безрукова Ирина Савилова рассказал, что заболевший коронавирусом артист чувствует себя хорошо, но все еще находится в больнице. Об этом сообщается на сайте телеканала «Звезда».

Она подчеркнула, что актер успел привиться, но не успел пройти ревакцинацию из-за плотного графика.

«У него все нормально. Я не ездила в больницу. У него все хорошо. Какую-то терапию врачи, наверное, делают», — рассказала Савилова.

Ранее стало известно, то Безруков был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

По словам народного артиста, спектакли с его участием будут перенесены на другие даты. Безруков отметил, что видимо, его иммунитет немного сдал, переживать за здоровье артиста не стоит, все под контролем, заболевание он переносит легко. Он также подчеркнул, что теперь у него будет время на то, чтобы отдохнуть и перечитать книгу Бориса Акунина «Планета Вода».

В интервью «Газете.Ru» Сергей Безруков рассказал, что переносит заболевание без «страшных симптомов», благодаря вакцинации.

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