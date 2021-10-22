Каскадер Панин объяснил, почему трагедия с Болдуином не случилась бы в России

Каскадер Игорь Панин объяснил, почему смертельный инцидент, произошедший с Алеком Болдуином на съемочной площадке вестерна в США, был бы невозможен в России.

Болдуин случайно застрелил женщину-оператора во время съемок. Панин объяснил это тем, что на съемках в США часто используется боевое оружие. «Любое частное лицо может получить лицензию и купить себе арсенал оружия. Оружие для съемок дают частные лица в основном. У них все работают с боевым оружием, только холостые патроны. В массовых сценах такое периодически бывает, путают коробки боевые и холостые, так что кто-то кого-то ранит», — цитирует каскадера телеканал «Звезда».

С 99-процентной уверенностью, считает Панин, можно сказать, что такая трагедия не случилась бы в России. «У нас это очень сложный процесс. Оружейники, оружейные цеха — это очень много лицензий, разрешений. Мы в основном работаем на съемках с охолощенным оружием. Боевое оружие практически не используется», — сказал он.

Смертельный инцидент произошел на съемках фильма Rust («ржавчина» по-английски и Раст — фамилия главного героя). Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, однако холостой патрон сработал неправильно и разлетелся осколками. Они попали в двух человек: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соузы в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановлены.

Ранее стало известно, что Алек Болдуин предсказал несчастный случай с выстрелом четыре года назад.