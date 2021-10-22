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Максим Галкин рассказал, что пойдет на многое ради миллионов

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Шоумен Максим Галкин в новом выпуске шоу «Музыкалити» рассказал Никите Джигурде, за что ему предлагают миллионы долларов.

Джигурда заявил, что не будет за деньги делать «все, что угодно». «Недостаток сегодняшней культуры в том, что вы за бабки можете делать все, что угодно. А у меня есть грань, которую я не переступлю», — сказал он, добавив, что отказывается от участия в «странных мероприятиях».

«Если мне миллионы предлагают, я граней не вижу», — цитирует ответившего ему Галкина «СтарХит».

Деньги Галкин тратит не только на содержание большого дома и воспитание детей, рожденных в браке с певицей Аллой Пугачевой, но и на благотворительность.

Ранее Максим Галкин рассказал об устроенной пьяным Басковым выходке. Он вспомнил, что Басков появился на вечеринке в честь жены Александра Буйнова поздно и в состоянии алкогольного опьянения.

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