Алек Болдуин предсказал несчастный случай с выстрелом четыре года назад

Актер Алек Болдуин в 2017 году поневоле предсказал несчастный случай с выстрелом на съемочной площадке.

Тогда у себя в Twitter артист репостнул новость о полицейском, случайно убившем человека. «Не представляю, что чувствует человек, который кого-то случайно убил», — написал он.

Съемки вестерна «Ржавчина», в котором 63-летний Болдуин играет главную роль и выступает продюсером, проходили в штате Нью-Мексико на ранчо «Бонанза Крик».

Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, однако холостой патрон сработал неправильно и разлетелся осколками. Они попали в двух человек: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соуза.

Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соуза в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановлены.