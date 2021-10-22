Киностудия сделала заявление об инциденте с Болдуином, застрелившим оператора

Киностудия Rust Movies Productions LLC сделала заявление после инцидента с 63-летним актером Алеком Болдуином, случайно застрелившим женщину-оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке.

Представитель киностудии подтвердил, что съемки отменены. «Весь актерский состав и команда опустошены сегодняшней трагедией. Мы шлем глубочайшие соболезнования семье Галины и ее близким», — цитирует заявление Deadline.

Пока что съемки заморожены на неопределенный период. «Мы сотрудничаем со следствием, которое ведут полицейские Санта-Фе», — рассказали в киностудии.

Съемки вестерна «Раст», в котором Болдуин играет главную роль и выступает продюсером, проходили в штате Нью-Мексико на ранчо «Бонанза Крик». По предварительным данным, Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, однако холостой патрон сработал неправильно. Осколки попали в двух человек: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соуза. Хатчинс погибла, Соуза находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что полиция отпустила Болдуина после беседы.