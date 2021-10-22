Талибы* хотят сотрудничать с российским кинематографом

Пришедшее ко власти в Афганистане радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» хочет сотрудничать с Россией в области кинематографа, пишет ТАСС со ссылкой на назначенного талибами директора государственной кинокомпании «Афган филм» Джавида Афгана.

По словам Афгана, планируется реорганизовать отделы и решить проблему с нехваткой оборудования. «Мы надеемся на сотрудничество с Россией и другими странами в этой области», — сказал он.

Глава кинокомпании подчеркнул, что талибы хотят показать «истинную картину того, что происходило в стране во время присутствия западных войск». В новых фильмах хотят показать насилие и гибель мирных жителей, в том числе женщин и детей.

Государственная кинокомпания «Афган филм» была основана в 1968 году. Афган сменил на посту директора «Афган филм» режиссера Сахру Карими, единственную женщину в Афганистане, имеющую докторскую степень в области кинопроизводства.

В августе Карими заявляла, что боится за жизнь после прихода талибов.