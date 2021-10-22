В Минкульте прокомментировали вероятные последствия закрытия кинотеатров

В Министерстве культуры России прокомментировали вероятные последствия закрытия кинотеатров для кинорынка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«На данный момент мы не можем прогнозировать, как введение ограничений повлияет на рынок кинопроката, так как пока неизвестно, какие регионы помимо Москвы примут аналогичные ограничения и сколько они продлятся», — считают в Минкульте.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период нерабочих дней, с с 28 октября по 7 ноября, будет приостановлена работа предприятий сферы торговли, услуг, общественного питания и спорта.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В Москве период нерабочих дней начнется раньше всероссийского — со следующего четверга, 28 октября. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Какие еще ограничения ждут москвичей, рассказала в своем материале «Газета.Ru».