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Актер Андрей Бурковский ушел из МХТ имени Чехова

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер театра и кино, бывший игрок КВН Андрей Бурковский покинул Московский художественный театр имени А. П. Чехова. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Артист также выразил благодарность театру.

«Хочу сказать огромное спасибо великому Московскому Художественному, всем потрясающим людям театра и дорогому Олегу Павловичу Табакову за невероятные 10 лет», —написал он в соцсети.

Ранее вышел сериал «Медиатор» о талантливом переговорщике-манипуляторе, главную роль в котором сыграл Бурковский.

Сюжет шоу строится вокруг переговорщика Андрея Павлова (Бурковский), обладающего редким даром коммуникации и возможностью управлять людьми любыми способами. Для Павлова не существует запрещенных приемов: он готов соблазнять, обманывать, нарушать правила и переходить все границы ради достижения цели. Он входит в доверие к террористу и спасает заложников, обматывает непокорную дочь коллеги скотчем и сочиняет легенду про преследующего ее убийцу, притворяется мужем клиентки на похоронах ее отца и манипулирует убитым горем братом. По мнению Павлова, любые методы допустимы, если люди позволяют это с собой делать.

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