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Композитор Игорь Крутой показал, как известный певец пытался отбить его жену

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Российский Композитор Игорь Крутой на своей странице в Instagram рассказал, как в турецком регионе Каппадокия эстрадный певец Николай Басков пытался «увести у него жену».

Крутой опубликовал видеокадры с конной прогулки в национальных костюмах и описал свой восторг природой региона, его историей, красивыми лошадьми и погодой. Вместе с композитором отдыхали его жена Ольгой и дочь Саша. Компанию Крутому и его родным составили Лев Лещенко, Татьяна Михалкова и Николай Басков.

«Ну, а пока я любовался всем этим, Коля Басков пытался увести у меня жену (похоже на то, что и она была не против этого). Но и лошади, и Сашенька были на стреме, и не допустили этого вопиющего действа!!!», — написал Крутой. На видео Ольга действительно сидит на коленях у Баскова.

Ранее Николай Басков рассказал, как однажды на вечеринке сжег певице Лайме Вайкуле волосы огнетушителем — после шутки Вайкуле пришлось около года бороться с потерей объема и ломкими кончиками.

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