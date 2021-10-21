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Джонни Депп подарил президенту Сербии плюшевую птицу и восхитил сотрудниц его офиса

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buducnostsrbijeav/Instagram

Всемирно известный голливудский актер Джонни Депп совершил визит в столицу Сербии, встретившись там с президентом страны Александром Вучичем. Об этом глава государства заявил в своем аккаунте в Instagram.

Джонни Депп, который озвучил снятый в Сербии мультсериал «Тупики», подарил Вучичу плюшевую игрушку в виде птички этого редкого вида. Президент сделал сразу несколько постов о встрече с Деппом, сообщив, что благодарит «своего друга Джонни за продвижение Сербии по всему миру».

«Я особенно благодарен ему за чудесный подарок, который я получил. Однако мое главное впечатление — то, что я никогда не видел такого усердия и самоотверженности среди всех дам в моем офисе за последние десять лет. Все работали сверхурочно, не покладая рук так, как никогда раньше. Я уверен, что это только из-за меня, а отнюдь не из-за какого-то Джонни Деппа», — пошутил Вучич в другом посте в Instagram.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп раскритиковал «культуру отмены», которая, по его мнению, вышла из под контроля.

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