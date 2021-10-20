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Собчак объяснила, почему на допросе в Сочи не было очной ставки с водителем

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» рассказала о том, что ей пришлось делать на допросе в УВД в Сочи.

В Сочи ей пришлось полететь после допроса в Москве, длившегося три часа. «Обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак. В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи», — поделилась она.

Собчак отметила, что очной ставки с водителем не было. «Очной ставки не было, да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак. Задали все те же вопросы, попросили подтвердить подлинность съемок с камер в «Роза Хутор», где я как ведущая объявила Земфиру и уехала, и около аэропорта. И опознать себя же, садящуюся на заднее сидение Майбаха», — уточнила она.

Авария произошла в Сочи вечером 9 октября. Mercedes, в котором была Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volkswagen, задевший затем микроавтобус. Погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, вторую пассажирку и водителя госпитализировали. Пассажиры микроавтобуса не пострадали. Собчак была не за рулем машины, а на пассажирском кресле.

Днем 20 октября сообщалось о том, что Собчак прибыла в Сочи.

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