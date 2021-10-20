Тарантино поделился желанием снять спагетти-вестерн на разных языках

Режиссер Квентин Тарантино в беседе с Антонио Мондой, художественным директором Римского кинофестиваля, рассказал, каким проектом хотел бы заняться.

По словам Тарантино, его интересует комедийный спагетти-вестерн. «Это не следующий фильм. Это кое-что иное, о чем я размышляю, но не буду говорить, что конкретно. Но в нем будет спагетти-вестерн. Очень хочу поскорее заняться съемками, потому что правда будет весело. В духе спагетти-вестерна, где все говорят на разных языках. Мексиканский бандит — итальянец; герой — американец; плохой шериф — немец; мексиканка в салуне — израильтянка», — цитирует Тарантино Variety.

Тарантино посмеялся, отметив, что актеры будут понимать, что их время говорить, когда их партнеры по съемке будут замолкать.

До этого Тарантино не раз обещал, что десятый в его фильмографии полнометражный фильм станет для него последним.

Ранее было названо время выхода дебютного романа Квентина Тарантино в России.