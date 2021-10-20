Буланова оправдалась за слова о проститутках

Певица Татьяна Буланова в интервью «Собеседнику» заявила, что не называла женщин, столкнувшихся с сексуальными домогательствами, проститутками.

«Нельзя никогда продаваться. Честь и достоинство должны быть превыше всего. Я не придерживаюсь правила, чтобы добиваться своей цели нужно всеми способами. При этом я не называла женщин, столкнувшимися с сексуальными домогательствами, нехорошим словом. Я имела в виду, если такая история произошла, то спустя 20 лет незачем вспоминать, кто и кого домогался», — сказала она.

Буланова считает, что о сексуальных домогательствах стоит заявлять либо сразу, либо не вспоминать об этом вообще. По мнению певицы, бравировать этим точно не стоит. Также она назвала «неадекватной тетей» особу из шоу-бизнеса, предположительно, Дану Борисову, которая заявила, что Буланову никто не домогался, потому что она недостаточно хорошо выглядит.