«Пропаганда легкого убийства»: дагестанский муфтият осудил «Игру в кальмара»

Дагестанский муфтият осудил популярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара».

Как пишет ФАН со ссылкой на сотрудника отдела просвещения религиозной организации Мусу Магомедова, в муфтияте осудили легкость, с которой герои убивают друг друга. «Ведется пропаганда легкого убийства, если так можно выразиться. В этом сериале человек играет в обычную детскую игру, но за проигрыш его убивают. Это неожиданно даже для взрослого человека, и эта пропаганда «легкого убийства» идет в массы и доходит до детей», — поделился мнением Магомедов.

«Игра в кальмара», рассказывающая о жестокой игре на выживание с крупным денежным призом, находилась в топе рейтингов Netflix в США более трех недель, став самым популярным неанглоязычным проектом в истории платформы.

Ранее стало известно, какой сериал сместил «Игру в кальмара» с первого места рейтинга Netflix.