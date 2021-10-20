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Нетребко отменила в Вене концерт и полетела на срочную операцию

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Herwig Prammer/Reuters

Оперная певица Анна Нетребко отменила свои выступления в Венской государственной опере и Венской филармонии, которые должны были состоятся в конце октября и в ноябре. Причиной отмены мероприятий стала срочная операция на плече, пишет «Пятый канал».

Как сообщили в пресс-службах музыкальных заведений, выступления оперной дивы должны были состояться 24 октября и в первой половине ноября.

Для хирургического вмешательства певица полетит в США.

Нетребко рассказала, что много месяцев страдает «от мучительной боли в плече». Врачи посоветовали ей срочно сделать операцию, после чего ее еще ждет курс реабилитации.

Ранее Нетребко рассказала о «вещих снах», в которых предвидела пандемию. По ее словам, ей в сновидениях были показаны «и болезни, и катастрофы, и изменение мира».

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