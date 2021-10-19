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Алена Водонаева заявила, что купит квартиру для кота

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@alenavodonaeva/Instagram

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что планирует приобрести квартиру для своего кота по кличке Эскобар. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Она подчеркнула, что на это решилась из-за аллергии на шерсть, которая проявилась у ее сына Богдана, и проблемы со здоровьем из-за шерсти животного у матери телеведущей. По этой причине Богдану пришлось переехать к его отцу.

Водонаева подчеркнула, что планирует купить недвижимость в ипотеку в московском районе Хамовники.

«Я решила купить Эскобару квартиру в Хамовниках. Рядом с салоном, так как я бываю там каждый день. Когда Богдан будет у папы, буду ночевать с котом. Вот такой план. Я все хорошо обдумала и начинаю процесс», — написала Водонаева.

Ранее Водонаева осудила знаменитостей, которые используют специальные маски в Instagram — и скрывают это от аудитории. Она также заверила поклонников, что в своих бьюти-обзорах об уходе за кожей не прибегает к подобным манипуляциям.

По словам Водонаевой, она никогда не скрывает использование Instagram-масок — и в целом редко ими пользуется.

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