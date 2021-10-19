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Полина Гагарина пожаловалась на панические атаки и депрессию в браке с Исхаковым

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Global Look Press

Певица Полина Гагарина в Stories своего Instagram рассказала, что долгое время страдала от панических атак.

В психологических трудностях она призналась в серии вопросов и ответов с подписчиками. «Панические атаки были на протяжение четырех лет. Врагу не пожелаю. Они заставали меня везде, даже в самолете», – сказала исполнительница.

При этом панических атак у Гагариной нет уже около двух лет — примерно с начала бракоразводного процесса с Дмитрием Исхаковым. «Их нет! С тех пор, как в моей жизни случились перемены. От этого я делаю вывод, что паническая атака – это затяжная депрессия», – написала Гагарина.

Представители певицы Полины Гагариной и ее экс-супруга, фотографа Дмитрия Исхакова, встретились 11 октября в Тверском районном суде Москвы. Бывшим супругам предстоит судебное разбирательство, которое должно определить порядок общения с отцом их совместной дочки Мии.

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