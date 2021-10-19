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Появились первые кадры сериала «Вне себя» с сыном Макаревича

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Premier

Видеосервис Premier представил первые кадры из остросюжетной комедии с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой, Евгением Цыгановым, Аглаей Тарасовой и сыном музыканта Андрея Макаревича Иваном Макаревичем в главных ролях.

Шоураннером проекта и режиссером пилотной серии стал Александр Дулерайн, режиссером на сьемках сезона — Клим Козинский.

По сюжету сериала, гениальный финансист страдает от легкого психического расстройства: его преследуют фантомы убитой жены и ее покойного любовника. Начиная собственное расследование, он открывает для себя много нового. «Нормальность — это растяжимая категория, которая зависит от того, что мы подразумеваем под нормой. А сериал «Вне себя» размышляет об относительности реальности и делает это через призму моего героя, который просто страстно хочет увидеть своего ребенка. Он готов за это поверить во что угодно и даже погибнуть! Это, прежде всего, история очень страстного человека, в котором борются разные начала: мужское и женское, любовь и ненависть, страх, безрассудство и так далее», — говорит исполнитель главной роли Евгений Стычкин.

Дулерайн обещает зрителю самые неожиданные повороты сюжета. «Это принцип безумной матрешки – внутри матрешки не еще одна матрешка, только маленькая, а, например, золотая рыбка. То есть скучно не будет, по-моему», — делится он.

За работу во «Вне себя» на фестивале сериалов «Пилот» Евгений Стычкин получил приз в номинации «Лучший актер». Кроме того, сериал Дулерайна стал первым российским сериалом в конкурсе французского Festival de la Fiction TV в Ла-Рошель.

В сериале «Вне себя» будет восемь 45-минутных эпизодов, премьера которых состоится уже осенью на Premier.

Ранее сообщалось, что женщина-рыцарь из «Игры престолов» предстала в роли Люцифера.

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