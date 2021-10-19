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«Вирус жестокий»: госпитализированная с COVID-19 Гузеева — о своем состоянии

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Первый канал

Госпитализированная с коронавирусной инфекцией COVID-19 телеведущая Лариса Гузеева связалась со своими поклонниками в Instagram.

Она поделилась своими размышлениями и намекнула на свое эмоциональное состояние после трех недель в больнице. «Мир не остановился — жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было до», — заявила она.

По словам Гузеевой, теперь ей надо «учиться всему заново». «Вирус жестокий. Слава Богу за все», — заключила звезда.

Лариса Гузеева была госпитализирована с коронавирусом в конце сентября. Из-за ухудшения состояния ей назначали терапию для предотвращения возникновения так называемого «цитокинового шторма», который приводит к поражению внутренних органов — в ходе этого осложнения иммунные клетки атакуют организм, а не болезнь.

Ранее Гузеева поблагодарила поклонников за поддержку.

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