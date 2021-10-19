Бузова заявила о пропавшем голосе

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что у нее пропал голос. На серьезные проблемы со связками она пожаловалась в преддверии «важного концерта» в Instagram.

Звезда лишилась голоса за несколько дней до мероприятия.

По ее словам, с ней уже случалось такое дважды в жизни. Обычно это происходит из-за стресса, написала Бузова в сообщении в социальной сети. «Не нервничать и не напрягать связки, нужно молчать», - дала рекомендации сама себе артистка.

Врач также запретил Бузовой разговаривать в ближайшие 2-3 дня. Певица рассказала, что ей пришлось перенести важный эфир, а также отменить некоторые съемки.

Ранее была названа сумма доходов Бузовой в Instagram.