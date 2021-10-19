Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Президент ФИФА: плюсы проведения ЧМ каждые два года мне очевидны 05:05
Британские ученые выяснили, что икота может быть симптомом рака пищевода 04:58
«Рейнджерс» одержали победу над «Торонто» благодаря голу... 04:55
Власти Японии: выпущенный КНДР снаряд может быть баллистической ракетой 04:55
Арбитр Карасев подарил Урганту памятный подарок 04:44
Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря 04:36
Зеленский заявил, что страны ЕС выступают за включение Украины в союз 04:33
Начался суд над сообщниками убийцы Япончика 04:25
Эксперт рассказал, как обезопасить переписку в мессенджерах 04:14
Дальность поражения российского БРК «Бал» увеличилась до 500 км 04:09

Бузова заявила о пропавшем голосе

close
100%
«Матч ТВ»

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что у нее пропал голос. На серьезные проблемы со связками она пожаловалась в преддверии «важного концерта» в Instagram.

Звезда лишилась голоса за несколько дней до мероприятия.

По ее словам, с ней уже случалось такое дважды в жизни. Обычно это происходит из-за стресса, написала Бузова в сообщении в социальной сети. «Не нервничать и не напрягать связки, нужно молчать», - дала рекомендации сама себе артистка.

Врач также запретил Бузовой разговаривать в ближайшие 2-3 дня. Певица рассказала, что ей пришлось перенести важный эфир, а также отменить некоторые съемки.

Ранее была названа сумма доходов Бузовой в Instagram.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях