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Моргенштерн будет оспаривать иск автора песни «Владимир Путин — молодец»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Рэпер Алишер Моргенштерн подал жалобу в Кассационный суд на апелляционное решение Верховного суда Башкирии, согласно которому с него взыскали 50 тысяч рублей в пользу автора песни «Владимир Путин — молодец» Олега Лихачева. Об этом сообщает Ufa1.ru.

В жалобе указано, что Моргенштерн считает постановление суда незаконным и необоснованным.

«Третий судебный период назначен на 23 ноября в шестом Кассационном суде Уфы. Я уже и не удивлюсь, если проиграю этот суд, как и в случае с Кридом», — сказал Лихачев.

В августе он заявлял, что Моргенштерн не выплатил ему компенсацию, назначенную решению суда.

2 сентября Кунцевский районный суд Москвы отказал автору песни «Владимир Путин — молодец» в удовлетворении иска к рэперу Егору Криду. Лихачев в своем иске на 1 млн рублей Крида в том, что артист опубликовал в TikTok видео с использованием песни «Владимир Путин — молодец».

Ранее «Газета.Ru» писала о сути претензий Лихачева к Моргенштерну, а также телеведущему Владимиру Соловьеву, Первому каналу и Егору Криду. Все они касаются его творчества. В интервью шоумен рассказывал, что решил обратиться в суд по причине финансовых трудностей, а также ради восстановления авторского самолюбия.

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