Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Адель пришлось извиниться за отказ работать со свинкой Пеппой 16:52
Союз MMA России намерен бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры 16:51
Россиянку не выпустили в США по бизнес-визе из-за долга в шесть копеек 16:49
Минэнерго Украины: на складах ТЭС угля хватит на одну-две недели 16:44
ГИБДД объяснила, когда нужно менять летние шины 16:42
Депутат Госдумы Тумусов предложил премировать вакцинировавшихся от COVID-19 16:41
Гинекологи создали тест, определяющий риск преждевременных родов 16:29
Агент Ковальчука оценил его назначение в сборную фразой «решение было принято... 16:27
«Ёбидоёби» обжалует решение ФАС о признании рекламы компании непристойной 16:26
Экономика Китая пострадала из-за проблем в энергетике 16:25

Бероева раскритиковали за параллель между «арийским паспортом» и документом о вакцинации

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Актер Егор Бероев опубликовал в Facebook пост, посвященный истории аненпасса — документа, служившего доказательством арийского происхождения в нацистской Германии. Артист отметил, что изначально предоставление аненпасса было добровольным, однако впоследствии документ стал практически обязательным для немцев.

«В 1933 году в Германии был введен аненпасс — сертификат происхождения.<...> Имеющие сертификат считались «чистокровными арийцами» и поначалу получение сертификата было добровольным. <...> Начиная с 1935 года сертификат требовали при приеме на работу. В этом же году сертификат стал обязательным для всех госслужащих, учителей, врачей и юристов. Не имеющих сертификата — увольняли. Позднее сертификат стал требоваться для посещения учебных заведений, церквей, театров и проезда в общественном транспорте», — написал Бероев.

В своей записи актер коснулся лишь темы аненпасса, однако его подписчики увидели в ней аллегорию на антикоронавирусные меры в России: ранее звезда «Турецкого гамбита» уже сравнивал направленные на борьбу против COVID меры с гонениями евреев во времена Холокоста.

«Егор, ну перестаньте спекулировать на этом. В стране, в которой в день умирает больше тысячи человек от заболевания, которое можно предотвратить или облегчить вакцинацией, это просто неприемлемо. Вы — артист и общественный деятель, но не медик», — написала в комментариях одна из пользовательниц, ее высказывание поддержали и другие подписчики.

В минувшем июне Бероев появился на вручении премии «ТЭФИ — Летопись победы» в пиджаке с прикрепленной к нему желтой звездой — подобный символ использовался нацисткой Германией для обозначения евреев в период Холокоста. В своем выступлении актер тогда провел параллель между ограничениями для не привившихся россиян и сегрегацией во время Второй мировой войны. Впоследствии он был подвергнут критике за данное высказывание.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях