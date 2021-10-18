Бероева раскритиковали за параллель между «арийским паспортом» и документом о вакцинации

Актер Егор Бероев опубликовал в Facebook пост, посвященный истории аненпасса — документа, служившего доказательством арийского происхождения в нацистской Германии. Артист отметил, что изначально предоставление аненпасса было добровольным, однако впоследствии документ стал практически обязательным для немцев.

«В 1933 году в Германии был введен аненпасс — сертификат происхождения.<...> Имеющие сертификат считались «чистокровными арийцами» и поначалу получение сертификата было добровольным. <...> Начиная с 1935 года сертификат требовали при приеме на работу. В этом же году сертификат стал обязательным для всех госслужащих, учителей, врачей и юристов. Не имеющих сертификата — увольняли. Позднее сертификат стал требоваться для посещения учебных заведений, церквей, театров и проезда в общественном транспорте», — написал Бероев.

В своей записи актер коснулся лишь темы аненпасса, однако его подписчики увидели в ней аллегорию на антикоронавирусные меры в России: ранее звезда «Турецкого гамбита» уже сравнивал направленные на борьбу против COVID меры с гонениями евреев во времена Холокоста.

«Егор, ну перестаньте спекулировать на этом. В стране, в которой в день умирает больше тысячи человек от заболевания, которое можно предотвратить или облегчить вакцинацией, это просто неприемлемо. Вы — артист и общественный деятель, но не медик», — написала в комментариях одна из пользовательниц, ее высказывание поддержали и другие подписчики.

В минувшем июне Бероев появился на вручении премии «ТЭФИ — Летопись победы» в пиджаке с прикрепленной к нему желтой звездой — подобный символ использовался нацисткой Германией для обозначения евреев в период Холокоста. В своем выступлении актер тогда провел параллель между ограничениями для не привившихся россиян и сегрегацией во время Второй мировой войны. Впоследствии он был подвергнут критике за данное высказывание.