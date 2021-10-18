Басков объяснил, почему решился на дебют в шансоне

Эстрадный исполнитель Николай Басков рассказал, как решился записать дебютную для себя песню в жанре шансон.

По словам Баскова, недавно отметившего 45-летие, он ждал нужного момента для дебюта. «Я долго не касался этого жанра, все думал, как бы к нему правильно зайти. И в итоге считаю, что зашел правильно, потому что сделал это с королевой шансона Любой Успенской», — цитирует kp.ru Баскова, рассказывающего про свой трек «Большая любовь». Он сказал, что считает этот опыт «очень музыкантским», невзирая на жанровые стереотипы.

Сценическую премьеру «Большой любви» Успенская и Басков представили на празднике эстрадного исполнителя в концертном зале в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что Басков на своем юбилее потребовал от Филиппа Киркорова вписать его в завещание. Киркоров отметил, что ждать Баскову придется долго, так как смерть в его планы не входит — артист намерен дожить до глубокой старости.