Хакеры опубликовали фото мужских половых органов в Spotify-аккаунте рэпера 6ix9ine

Злоумышленники взломали Spotify-аккаунт американского рэпера 6ix9ine (Даниэль Эрнандес), заполнив страницу исполнителя непотребным контентом. Об этом сообщает NME.

Неизвестные, в частности, дополнили аккаунт фотографиями мужских половых органов, оскорблениями в адрес самого музыка и его матери, а также опубликовали изображение, на котором 6ix9ine превращается в крысу, — это отсылка к судебному делу, по итогам которого рэпер избежал большого тюремного срока, так как дал показания против бывших товарищей по банде.

Кроме того, в био профиля хакеры написали, что 6ix9ine якобы всегда равнялся на своих врагов по музыкальной сцене. «Я вырос, чтобы быть похожим на Trippie Red и Lil Durk,» — говорится в сообщении. При этом главная фотография профиля была изменена на фото Trippie Red, с которым у 6ix9ine ранее был конфликт.

BRO WHO HACKED 6IX9INE'S SPOTIFY LMMMAOOOOOOOO pic.twitter.com/akrVDda9yn — Mr2KGod (@Mr2KGod) October 15, 2021

На данный момент аккаунт рэпера восстановлен, весь неприличный контент со страницы удалили.