Автор «Секса в большом городе» не нашла в сериале феминизма

Автор книги «Секс в большом городе» Кэндес Бушнелл оценила снятый телеканалом HBO по ее работе сериал.

В беседе с New York Post она попросила поклонниц сериала не делать «мужчину мечты» главной целью в жизни, как это случилось с главной героиней шоу Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер). «В действительности, в долгосрочной перспективе мужчина может быть не лучшим экономическим выбором. Мужчины могут быть опасны для женщин по многим причинам», — предупредила она.

По мнению Бушнелл, женщина ослабевает, если полагается только на мужчину. «В телесериале и его посыле оказалось маловато феминизма. Но это ТВ. Это развлечение. Поэтому не нужно жить как в сериале», — заключила она.

Книгу «Секс в большом городе», легшую в основу выходившего с 1998 по 2004 год сериала, Бушнелл написала по мотивам своей же колонки о свиданиях, печатавшейся в New York Observer.

Ранее было названо время выхода нового сезона «Секса в большом городе».