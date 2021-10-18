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Райан Рейнольдс решил отдохнуть от кинематографа

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vancityreynolds/Instagram

Голливудский актер и кинопродюсер канадского происхождения Райан Рейнольдс решил отдохнуть от кинематографа. Это решением было принято после работы над мюзиклом «Рождественская история». Об этом он сам написал в соцсетях.

Актер пожаловался на усталость, но, между тем добавил, что что этот проект позволил ему реализовать множество своих желаний. «Пение, танцы и игры в песочнице с Уиллом Ферреллом воплотили массу моих желаний в жизнь», — говорится в сообщении Рейнольдса в Instagram.

Он написал, что не уверен, согласился бы на такой сложный проект еще три года назад.

Также актер добавил, что это идеальное время для небольшого отпуска от кино.

Представители киноиндустрии и подписчики в комментариях выразили мнение, что «Рождественская история» является одним из наиболее ожидаемых проектов.

Ранее сообщалось, что Райан Рейнольдс проговорился о сиквеле «Главного героя». Студия Disney планирует снять сиквел комедийного боевика.

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