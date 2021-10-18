Акиньшина и Козловский появились на мероприятии вместе

Слухи о том, что актер и режиссер Данила Козловский встречается с коллегой по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной появились еще осенью прошлого года, пишет «Комсомольская правда».

Артисты эту информацию не подтверждали. В минувшие выходные пара пришла вместе на свадьбу Романа Прыгунова — режиссера фильмов «Духless» и «Духless-2″. В этих картинах Данила Козловский сыграл главную роль.

Торжество прошло в особняке Спиридонова. Это одно из самых популярных мест столицы для проведения свадеб, пишет издание.

На кадрах с вечеринки, которые гости выложили в соцсети, видно, как Акиньшина и Козловский танцуют вместе. Акиньшина ритмично двигалась под музыку, взяла партнера за руку, а он в ответ обнял ее.

Ранее Козловский рассказал о расставании с Зуевой. Козловский отметил, что она живет с их общей годовалой дочерью Одой-Валентиной в Нью-Йорке. Причину расставания Козловский называть не стал. «Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко», — объяснил Козловский.