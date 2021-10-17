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В Петербурге полицейские жестко задержали солиста Мариинского театра

Полиция в Санкт-Петербурге жестко задержала солиста Мариинского театра Виктора Коротича возле его дома на улице Союза Печатников. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, трое полицейских попросили певца предъявить документы, утверждая, что Коротич может находиться в розыске. Паспорта с собой у него не оказалось, после чего сотрудники полиции стали настаивать на поездке в отдел, но артист отказался, так как вечером должен был играть в спектакле.

Тогда оперативники грубо уложили певца лицом в асфальт, скрутили руки, надели наручники и затолкали в автозак. Затем Коротича доставили отдел, где на него составили административный протокол о сопротивлении полиции.

Днем ранее, 16 октября, полиция в Петербурге прервала концерт Васи Обломова. Выступление артиста проходило в клубе Aurora Concert hall. Оно началось в 20:00, однако музыку сразу остановили, когда на мероприятие пришли сотрудники полиции.

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