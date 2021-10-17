Эрнст рассказал о перевыполнении съемочного плана для фильма «Вызов»

Киноэкипаж корабля «Союз МС-18» перевыполнил съемочный план для фильма «Вызов», заявил в эфире генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Безумно счастливы, что так все успешно завершилось, что ребята сняли даже не 100%, а 120% съемочного плана, что они блестяще себя чувствуют. И Юля [Пересильд] мне только что сказала, что «жалко, что пришлось так быстро возвращаться», — сказал Эрнст.

Он отметил, что «картинка выглядит потрясающе кинематографичной». По его словам, новый фильм покажет совершенно другую реальность, а не уже знакомую зрителю, имитированную.

Гендиректор Первого канала пообещал, что «не пройдет и года, как аудитория увидит, как на самом деле выглядит космос».

17 октября «киноэкипаж», пробыв на орбите 12 дней, вернулся на Землю. Космонавта Олега Новицкого, Юлию Пересильд и Клима Шипенко извлекли из спускаемого модуля и проверили их самочувствие.

На Международной космической станции они снимали фильм о спасении космонавта женщиной-медиком «Вызов». Юлия Пересильд рассказала, что ей грустно, что полет завершился.