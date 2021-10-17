В Сочи назвали победителей международного конкурса «Молодой балет мира»

В Сочи назвали победителей и призеров международного конкурса «Молодой балет мира», сообщает ТАСС со ссылкой на организационный комитет конкурса.

«Золотыми лауреатами в младшей группе стали Макар Михалкин и София Маймула. А в старшей группе выбор жюри пал на троих конкурсантов, в числе которых оказались Вакабаяси Лири из Японии, Данила Хамзин из России и Кубаныч Шамакеев из Киргизии. Сегодня гала-концерт лауреатов пройдет в сочинском Зимнем театре, а на следующий день будет показан в Краснодаре», — рассказали в оргкомитете.

VIII Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» прошел с 11 по 16 октября в сочинском Зимнем театре. В конкурсе приняли участие 50 конкурсантов из десяти стран мира. Конкурс назван в честь всемирно известного хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича.

Ранее на «Тавриде» подвели итоги образовательного сезона в Крыму