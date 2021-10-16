Клип на песню Марии Захаровой набрал 18 млн просмотров

Клип на песню «До предела», текст к которой написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, набрал 18 млн просмотров. Об этом сама Захарова сообщила в своем Telegram-канале.

Композитором песни стал Максим Фадеев, который исполнил эту песню вместе с певицей Валерией. Клип опубликовали на YouTube 20 апреля 2020 года.

«Что интересно: этот трек никто специально не продвигал. Никаких технологических или иных стимулирующих средств. Его просто слушают и смотрят», — написала Захарова.

Ранее Захарова рассказала, что планируются к выпуску еще две песни, для которых она написала тексты. Релиз одной из них, по словам официального представителя МИД, пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Вторая композиция будет исполнена «одной из наших самых известных певиц». Захарова добавила, что отправила этой исполнительнице свои стихи и уже через два дня получила в ответ готовую песню. Раскрывать имя этой певицы Захарова не стала.