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Российская команда впервые в истории попала в топ-3 чемпионата мира по Dota 2

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@team__spirit/Instagram

Российская команда Team Spirit вышла в топ-3 The International 10 — чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2. В матче за попадание в тройку сильнейших турнира коллектив обыграл китайский клуб Invictus Gaming со счетом 2:0. Ранее команды из России никогда не проходили так далеко на главном турнире по киберспортивной дисциплине.

За выход в финал TI10 Team Spirit сыграет с европейской Team Secret. Встреча состоится 17 октября.

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии. В 2021-м призовой фонд TI превышает $40 млн, победитель получит $18,2 млн.

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