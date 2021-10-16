В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра в кальмара»

В Екатеринбурге группа школьников сняла видеоролик по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара», пишет URA.RU.

Учащиеся одной из школ собрались на спортплощадке, одетые в белые и красные костюмы. Увидев происходящее, кто-то из местных жителей вызвал наряд ОМОН, однако прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не стали никого задерживать. Как пишет издание, уже очень скоро результаты съемок появятся на одном из популярных каналов в YouTube.

Сериал из Южной Кореи «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. В данном сериале-антиутопии участникам, которым требуются деньги, предлагают столкнуться со смертоносными детскими играми. Сейчас «Игра в кальмара» занимает первое место в топ-10 рейтинга Netflix в 94 странах мира.

Телешоу стало очень популярным среди подростков, в некоторых странах посмотревшие «Игру в кальмара» начали пытаться имитировать действия героев.

Ранее актер из этого сериала Хо Сон-тхэ оценил работу графического дизайнера из Якутии Феоктиста Алексеева, который показал, как мог бы выглядеть сериал о жестокой игре на выживание в России.