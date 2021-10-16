Сябитова рассказала о судьбе «Давай поженимся!» без Гузеевой

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, какое будущее ждет шоу в отсутствие ее соведущей Ларисы Гузеевой, которая находится в больнице с поражением легких в результате коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Телепрограмма».

По словам Сябитовой, команда программы рассчитывает на то, что Гузеева скоро вернется на экраны.

«К сожалению, я не имею возможности говорить про съемки. Я сама пока не в курсе. Мы ждем отмашки. Ждем, когда Лариса выздоровеет и все будет хорошо. Просто ждем. У нас состояние ожидания», — сказала ведущая, отвечая на вопрос журналистов о начале съемок шоу.

Лариса Гузеева попала в больницу с поражением правого легкого на 60%, левого — на 50% из-за последствий коронавирусной инфекции в начале октября. Тогда СМИ сообщали, что ее могут подключить к кислородному шлему. Телеведущая находится в группе риска по коронавирусу — ей уже 62 года, и она страдает от избыточного веса. Однако, теперь, когда заболевание осталось позади, телеведущую ждет восстановление.

Ранее стало известно, что состояние здоровья Гузеевой ухудшилось.