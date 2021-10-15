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Проект Lego набора «Баба-яга» не прошел конкурсный отбор

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Artem Biziaev / Ideas.lego.com

Проект набора «Баба-яга», который российский художник Артем Бизяев создал для конкурса Lego, не попал в список победителей. Об этом сообщается на официальном сайте с результатами отбора Lego Ideas First 2021.

Среди концепт-проектов, которые прошли отбор, стал конструктор с джазовым квартетом и набор по мотивам американской адаптации сериала «Офис». Третий проект, посвященный сказке о Белоснежке и семи гномах, будет пересмотрен жюри, после чего будет принято окончательное решение о его дальнейшем производстве.

В общей сложности в конкурсе участвовали 57 работ. На этапе отбора проект Бизяева за 16 часов набрал 10 тысяч голосов фанатов Lego, необходимые для участия в конкурсе.

Конструктор по задумке представлял собой избушку на курьих ножках с гнездом вороны на крыше. В числе персонажей были не только Баба-яга, но еще и Василиса Премудрая, кот Баюн и лягушонок Вова.

Ранее Бизяев создал LEGO «Деревня дураков» с персонажами украинского скетч-шоу «Каламбур». В набор он включил таких персонажей, как Мужика, Бабу, Морячка, Медведя и Пчелу.

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