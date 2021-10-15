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Бритни Спирс сняла лифчик в ответ на совет сделать пластику

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britneyspears/Instagram

Певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram новое откровенное фото в ответ на публикации, в которых врачи рекомендуют ей сделать пластические операции ради более привлекательной внешности.

Для снимка она сняла лифчик и осталась в одних расстегнутых белых джинсовых шортах. «Что там с консультациями о совершенствовании тела? Это со мной что-то не так или другим тоже обидны такие вещи? Может, это я слишком чувствительная. Но я лучше бы упала со скалы, чем : a doctor tell me what he thinks is wrong with my body image…lesson learned.»

Ранее Бритни Спирс в своем Instagram посмеялась над выходом мемуаров своей младшей сестры Джейми Линн под названием «Вещи, о которых я должна рассказать» и заявила о намерении опубликовать и свою книгу. «Я задумалась о выпуске собственных мемуаров в следующем году, но пока не могу придумать подходящий заголовок. Вариант первый — «Это что еще за фигня?» и «Мне так важно, что обо мне подумают», — обратилась певица к подписчикам.

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