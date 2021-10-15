Российская команда по Dota 2 выбила чемпионов мира с The International

Российская команда Team Spirit вышла в топ-6 The International 10 — чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2. В матче за попадание в шестерку лучших на турнире коллектив со счетом 2:0 одолел европейцев OG — триумфаторов двух последних TI.

В следующем раунде Team Spirit сыграет с другой российской командой — Virtus.pro. Победитель этого противостояния получит за турнир как минимум $2,4 млн, проигравший — 1,4 млн. Общий призовой фонд TI10 превышает $40 млн.

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Самой титулованной командой в истории TI является OG, которая выигрывала турнир в 2018 и 2019 годах. Российские коллективы ранее на The International не побеждали.