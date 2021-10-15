В КНДР связали популярность «Игры в кальмара» с ужасами капиталистической действительности

Официальное северокорейское медиа Arirang высказалось о южнокорейском сериале «Игра в кальмара», ставшем самым популярным сериалом на платформе Netflix в 90 странах. Об этом пишет TMZ.

Журналисты из КНДР сообщили, что популярность «Игры в кальмара» можно объяснить тем, что сериал «разоблачает реалии капиталистической культуры в Южной Корее». Цитируя похвалившего ленту анонимного кинокритика, издание заявляет, что в сериале показано «общество неравенства, где к людям относятся как к пешкам богачей».

«Говорят, что это заставляет людей осознать печальную действительность чудовищного южнокорейского общества, в котором люди вынуждены вступать в крайнюю конкуренцию, а их человечность уничтожается», — сообщается в Arirang.

Ранее сообщалось о том, что россияне стали массово скупать одежду из сериала «Игра в кальмара».