Ксавье Долан снял первый за 6 лет клип Адель

Певица Адель представила клип на свой первый за шесть лет сингл Easy On Me.

Песня войдет в четвертый студийный альбом Адель под названием «30».

Для создания клипа Адель снова сотрудничала с режиссером Ксавье Доланом, который делал для нее клип Hello. Автор картин «Мамочка», «Это всего лишь конец света», «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» и рекламных роликов с Джулией Робертс для Chopard и с Хантер Шафер для Prada создал для певицы черно-белый ролик о переезде, к концу становящийся цветным. «Полегче со мной. Я была совсем дитя, у меня не было шанса узнать мир вокруг, не было времени выбирать то, что я выбирала», — поет Адель, намекая на раннюю славу и трудности в браке.

Ранее британская певица и автор оскароносного хита «Skyfall» Адель анонсировала в Twitter выход первого за шесть лет альбома «30», релиз которого состоится 19 ноября. Поклонникам творчества удалось предугадать дату премьеры еще до официального анонса — благодаря неожиданному переносу альбома певицы Тейлор Свифт.