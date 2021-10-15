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Представитель МакSим рассказала о реабилитации певицы в Крыму

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пиар-директор певицы МакSим Яна Богушевская в беседе с изданием «СтарХит» рассказала, как артистка восстанавливается после месяца искусственной комы и тяжелой пневмонии.

Для реабилитации 38-летняя звезда уехала на поезде в Ялту, в хорошо знакомое ей, по словам представительницы, место. «Там она продолжает проходить реабилитационные курсы — занимается со специалистами физиотерапией, ЛФК и дыхательной гимнастикой, много гуляет, дышит морским воздухом. Московские врачи держат местных медиков в курсе ситуации, если вдруг что-то случится», — заверила Богушевская.

Известно, что МакSим остановилась в отеле на берегу Черного моря. Врачи контролируют питание певицы и регулярно делают анализы крови, чтобы корректировать прием витаминов и микроэлементов. Дочери знаменитости, 6-летняя Маша и 12-летняя Александра, остались в Москве с нянями.

Как и рассказывал ранее духовник МакSим, в Крыму певица посетила несколько намоленных мест — в том числе пещерный храм святителя Николая Чудотворца в Бахчисарае.

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