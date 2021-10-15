Картина Бэнкси продана за рекордные $25,4 миллиона

Работа британского уличного художника Бэнкси, которая была частично разрезана шредером сразу после того, как была продана на аукционе три года назад, вновь ушла с молотка. На этот раз — за рекордные $25,4 млн. Она стала самой дорогой картиной художника. Об этом пишет Bloomberg.

Полотно «Любовь в мусорном ведре» было выставлено на аукционе Sotheby's в Лондоне с предварительной оценкой от $5,5 до $8,2. Цена продажи оказалась в три раза выше оценки

Картина представляет собой полуразрезанный холст в богато украшенной раме. Изображение нанесено аэрозольным баллончиком. На картине девушка, тянущаяся к красному воздушному шару в форме сердца.

5 октября 2018 года, на торгах Sotheby's в Лондоне, работа Бэнкси «Девочка с шаром» после удара молотка на аукционе Sotheby's самоуничтожилась с помощью механизма, спрятанного в раме. Шредер разрезал картину до середины. До произошедшего произведение было продано за £1,04 млн ($1,36 млн по курсу на тот момент).

Позднее Бэнкси рассказал подробности процесса конструирования рамы со встроенным шредером. В своем видео он показал, как механизм полностью разрезает картину на полоски, которые падают на пол. После этого появляется текст «На репетициях срабатывало каждый раз».