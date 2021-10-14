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Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Бурдина выписали из больницы

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Владимир Бурдин/Vk.com

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации», автора песен Владимира Бурдина выписали из больницы после комы, сообщает Telegram-канал 112.

«Музыкант находился в клинике с 26 августа. У него диагностировали 80% поражения лёгких», — говорится в сообщении.

Музыканту предстоит длительная реабилитация.

Его брат Тимофей рассказывал, что у Бурдина были все симптомы коронавируса, хотя тест дал отрицательный результат. В коме он находился две недели, иногда теряя сознание.

Сам музыкант сообщал, что чувствует себя нормально, но сильно похудел — до 40 килограммов.

Владимир Бурдин стал известен после ролика «Молодость жива». Он состоял в первом составе «Смысловых галлюцинаций» с 1989-го по 1991 год.

Считается, что именно Бурдин написал строчку «Вечно молодой, вечно пьяный», которая легла в основу главного хита группы. Песни Бурдина также исполняли группы «Пилот», «Близкие покойного», «Ковчег» и другие.

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