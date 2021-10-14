Мэтт Дэймон рассказал, как дети сделали его похожим на петуха

Американский актер Мэтт Дэймон рассказал в эфире шоу Джимми Фэллона, как однажды дал своим детям поэкспериментировать с его прической. По словам лауреата «Оскара», после этого он стал похож на петуха.

«Была пятница, и я позволил детям покрасить мои волосы в красный цвет. Потом они решили, что мне нужен ирокез, и сделали его. Если говорить откровенно, мои волосы тогда были бордового цвета, из-за чего я был похож на петуха. Получилось так, что я выступил их арт-проектом. Это выглядело очень смешно», — поделился Дэймон.

Он также отметил, что немногим позднее был вынужден созвониться по видеосвязи с вокалистом U2 Боно — и того крайне удивил внешний вид собеседника. «Он спросил меня, что со мной случилось и не нужна ли мне помощь», — вспомнил актер.

Ранее Бен Аффлек рассказал, как Ридли Скотт вырезал из фильма «Последняя дуэль» сцену, в которой они с Дэймоном должны были поцеловаться.