«КП»: Валерий Гаркалин вышел из комы

Народный артист Валерий Гаркалин вышел из комы, его состояние улучшается, передает kp.ru со ссылкой на собственный источник в здравоохранении.

Утверждается, что 67-летнему актеру отменили часть препаратов, в частности те, которые поддерживали седацию — состояние искусственной комы. «Организм мужчины хорошо отреагировал на изменения в лечении, Валерий Борисович вышел из комы. Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы», — уточнил источник.

Это состояние предполагает, что пациент пребывает в полусне и с трудом воспринимает окружающую реальность. Оно является нормальным при выводе человека из медикаментозной комы.

Валерия Гаркалина госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 2 октября, тест на коронавирус у него оказался положительным.

13 октября стало известно, что Гаркалину провели операцию для установки дыхательной трубки и облегчения процесса искусственной вентиляции легких.